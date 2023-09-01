مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



قال مساعد مدرب فريق القادسية حسن فاضل إن «الأصفر» لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول من مواجهة الجهراء التي انتهت بفوزنا 2-1، مشيرا إلى أن هناك أخطاء حدثت خلال هذا الشوط، منها عدم التمركز الصحيح والمساحات الكبيرة في منتصف ملعبنا خصوصا بعد فقدان الكرة وكذلك الانتقال للمناطق الدفاعية لم يكن بالصورة المطلوبة.



وأضاف: «تداركنا الأخطاء في الشوط الثاني وتمكنا من استعادة توازن الفريق وبعدها استطعنا التسجيل وتغيير نتيجة المباراة لصالحنا»، لافتا إلى أن الجهاز الفني لا يفرق بين لاعب محلي ومحترف لأننا نبحث عن تجهيز جميع اللاعبين بالطريقة نفسها، مؤكدا أن المهاجم التونسي يوسف بن سودة يعتبر من المهاجمين السوبر في دورينا لكنه لم يوفق في مباراة الجهراء وهو أمر يحدث لأي لاعب، لذلك نحن نثق في إمكاناته وأمامه فرصة كبيرة في المباريات المقبلة.



من جانبه، قال المدرب المساعد بالجهراء لويس فرناندو إن الفريق لايزال في مرحلة البناء وفق استراتيجية عمل محددة، مضيفا: «لدينا استراتيجية عمل للمرحلة المقبلة، كما أن مرحلة تطوير الفريق تسير حسب المستهدف ولكن لايزال ينقصنا الانسجام بين اللاعبين».



وبين: «مقارنة بين مباراة الكويت، فقد قدمنا أداء جيدا أمام القادسية بالرغم من الظروف وما زلنا في مرحلة البناء وسيتم التطور مع مرور الوقت في المباريات المقبلة»، نافيا توجيه اللاعبين لإضاعة الوقت في المباريات. وقال: «لاعبونا يدركون تماما كيفية التصرف في هذه المواقف».



وعقب المباراة، ادخل حارس المرمي نايف العازمي مستشفى الصباح لإصابته بكسر بالوجه، حيث يخضع حاليا للعلاج اللازم بإشراف طبي.