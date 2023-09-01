هادي العنزي



أشاد مدرب السالمية د.محمد المشعان بلاعبي فريقه عقب التغلب على النصر 3-2 ضمن الجولة الثانية، وقال: «فوز مهم جدا، وقد كنا الطرف الأفضل في المباراة، رغم الهدف المبكر للنصر الذي أربك حساباتنا بعض الشيء على مستوى التنظيم الهجومي، لكن بذات الوقت لم تكن المباراة صعبة على لاعبي السماوي، وكل ما احتجناه قليل من الصبر، وظهرنا بشكل مختلف في الشوط الثاني، ومن الضرورة عدم خسارة نقاط في بطولة تمتد لعدة أشهر، وعلينا أن نكون حاضرين بفاعلية سواء قدمنا أفضل المستويات أو أسوأها»، مضيفا: «كلي ثقة بجميع اللاعبين الأساسيين منهم والاحتياطيين».



وذكر المشعان أن التركيز الذي افتقده الفريق أمام العربي في أولى مباريات الدوري وأدى للخسارة 2-3، كان حاضرا أمام النصر خاصة بالشوط الثاني، موضحا: «التركيز العالي قادنا إلى تحقيق الفوز، والظفر بنقاط المباراة كاملة»، لافتا إلى أنه أجرى عدة تبديلات في الشوط الثاني ساهمت معها بتحقيق أفضلية ميدانية للفريق مكنته من التسجيل.