يعقوب العوضي



تنطلق في الـ 4:00 مساء غد بطولة اتحاد كرة اليد الأولى لمنتخبات الأشبال على صالة «أرينا مول» في مدينة صباح الأحمد البحرية، وذلك تحت رعاية رئيس الاتحاد أحمد الشحومي، وهي المرة الأولى التي ينتهج فيها الاتحاد إقامة بطولة ودية لمنتخب الأشبال، حيث قام بتقسيم اللاعبين إلى 3 منتخبات (أ)، (ب) و(ج) ستتواجه مع بعضها بنظام الدوري من دور واحد، كما ستشهد البطولة حفل تكريم وتوزيع الجوائز على اللاعبين عقب نهايتها.



وتأتي البطولة بعد دراسة دقيقة من الاتحاد وبالتعاون مع الجهازين الإداري بقيادة مدير المنتخب شاكر ارتي والفني بقيادة المدرب الوطني مشعل العدواني، لتجهيز وإعداد أشبال اليد للمستقبل وحرصا على احتواء الجانب المعنوي لجميع المنضمين للأزرق الصغير وهي أحد الطرق التي تعتمدها الدول الأوروبية في تجهيز لاعبي المراحل السنية وخاصة في مرحلتي المدرسة والأشبال.



وفي هذا الإطار، أشاد مشعل العدواني بجهود الاتحاد في تهيئة البيئة المناسبة للعمل الفني، كما أثنى على تعاون اللاعبين وذويهم لإبراز ما يملكون من مواهب في اللعبة من خلال الالتزام بالتدريبات اليومية.



وأشار إلى أن تحديات اللاعبين في هذه المرحلة السنية كثيرة وتحتاج لعمل متواصل متعاون بين الاتحاد والجهازين الإداري والفني واللاعبين وذويهم.



من ناحية أخرى، أشاد شاكر ارتي بما يقدمه الاتحاد والجهاز الفني للخروج بمنتخب قادر على المنافسة في المستقبل، مؤكدا أن الإعداد لا يكمن فقط بالتدريبات والمباريات، ولكن هناك جوانب أخرى نفسية ومعنوية تحتاج الى العناية والتأهيل، كما أثنى آرتي والعدواني على مبادرة رعاية البطولة من قبل رئيس الاتحاد أحمد الشحومي.