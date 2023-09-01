

يحيى حميدان



اكتفى الشباب وضيفه العربي بالتعادل 1-1 مساء أمس ضمن الجولة الثانية من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وبات لـ «الأخضر» 4 نقاط في المركز الثاني، ولـ «أزرق الأحمدي» نقطتان في المركز الخامس.



وطغى الحذر والالتحامات البدنية على مجريات الشوط الأول، حيث ندرت الفرص والتي رغم قلتها الا أن حارسي المرمى سعد العنزي (الشباب) وسليمان عبدالغفور (العربي) قدما تصديين رائعين، بعدما أبطل العنزي تسديدة المغربي حمزة خابا الخطيرة وحولها لركلة ركنية لم تسفر عن جديد (21).



ولم يترك عبدالغفور دوره في حماية مرماه بعدما تألق في التصدي لانفراد كامل لمهاجم الشباب، السنغالي عمر ويد، وحرمه من هز الشباك (25).



بعد ذلك ابتعد الفريقان عن تشكيل الخطورة وانتهى الشوط الأول بالتعادل مثلما بدأ دون أهداف.



وفي الشوط الثاني، حاول الشباب تأمين مناطقه الدفاعية، وفي المقابل شكل العربي ضغطا كبيرا، وهز مدافع «الأخضر» جمعة عبود الشباك، محرزا هدف السبق، بعد تمريرة مميزة من البديل عبدالرحمن الظفيري في العمق (67).



وركز الفريق الشبابي على إرسال الكرات الطويلة للمهاجمين البديل الكولومبي كارلوس ريفاس والسنغالي ابراهيما غايي.



واستطاع مدافع الشباب البديل عبدالعزيز القطان أن يعادل التسجيل من تسديدة بعيدة غالطت الحارس عبدالغفور (83).