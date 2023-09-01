الرياض - خالد المصيبيح



لا حديث يعلو اليوم بخلاف لقاء القمة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي الذي سيجمع الاتحاد (المتصدر) بالهلال (الثالث)، وتفصلهما نقطتان فقط، فيما يظل الهاجس الأكبر لدى الاتحاد وجمهوره وضع حد للسيطرة الهلالية في السنوات الأخيرة على لقاءاته مع الاتحاد، إذ لم يعد المتابعون يتذكرون آخر فوز اتحادي على الهلال، إلا أن لقاء اليوم للاتحاد وسط جماهيره مع وجود حافز للتمسك بالصدارة وتوسيع الفارق مع الهلال إلى خمس نقاط يظل المطلب الاتحادي الأول، فيما يجيد الهلال التعامل مع مثل هذه المباريات جيدا، ومما يزيد من إثارة اللقاء وجود كم كبير من اللاعبين غير السعوديين أصحاب التجارب الكبيرة، وان كانا الأبرز في القائمتين لم تتحدد مشاركتهما وهما الفرنسي كريم بنزيمة في الاتحاد والبرازيلي نيمار في الهلال نظرا لإصابة الأول في مباراة الوحدة الأخيرة، فيما لايزال الثاني يتلقى العلاج من إصابة سابقة.



هذا، وتقام اليوم أيضا 3 لقاءات أخرى تأمل فيها 6 فرق تعديل وضعها في جدول الترتيب، حيث تحتل مواقع متأخرة، فيلتقي الفيحاء التاسع بالرائد الـ 13 فيما يواجه الطائي الـ 14 أبها الثامن وأخيرا يستضيف الرياض الـ 11 الأخدود الأخير على ذكريات لقائهما الموسم الماضي في الدرجة الأولى.