

نعت الهيئة العامة للرياضة ببالغ الحزن والأسى الراحل عبدالواحد خليل الداوود مدير إدارة إعداد القادة السابق الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء كان فيها مثالا للقيادي المخلص.



ونقل مدير عام الهيئة يوسف البيدان خالص تعازي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان إلى أسرة الداوود، الذي قدم الكثير للشباب والرياضة خلال فترة عمله بالهيئة، حيث يعد من أوائل مؤسسي الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأيضا خلال توليه العديد من المهام منها نائب رئيس اتحاد كرة اليد الأسبق. (إنا لله وإنا إليه راجعون).