هادي العنزي

بثلاثية نظيفة، تفوق خيطان على نظيره الفحيحيل في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد ملعب ستاد نادي الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري زين للدرجة الممتازة لكرة القدم، بنادي خيطان، ليرفع "الأحمر والأسود" رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بنقطة واحدة.



لم ينتظر خيطان كثيرا للإفصاح عن نواياه الهجومية، ورغبته في مواصلة نتائجه الجيدة في الدوري الممتاز، بعد تعادل إيجابي مع القادسية (1-1)، بدا مهاجما منذ الدقيقة الأولى، بواسطة البرازيليين ويلينجتون ورودريغو، ومحمد العلاطي، ومن خلفهم القائد و"المهندس" محمد عبيد، ليخطف ويلينجتون هدف السبق لفريقه، بعد مجهود فردي، مسجلا على يمين الحارس فواز الدوسري (9)، ولم يكتف فريق المدرب إبراهيم عبيد بالهدف، بل ذهب لمضاعفة النتيجة، وبالفعل كان له ما أراد عندما احتسب الحكم الدولي عبدالله جمالي ركلة جزاء صحيحة، إثر عرقلة المدافع أحمد النصر لرودريغو، ليسجل منها البرازيلي هدف فريقه الثاني (35).



لم تنته متاعب الفحيحيل عند تلقيه هدفين في الشوط الأول فقط، بل زادت متاعبه بسبب الثلاثي المتألق محمد عبيد وويلينجتون ورودريغو، ليمرر القائد عبيد من بعيد لينطلق ويلينجتون متجاوزا الحارس الدوسري، ليصدها ناصر البلوشي بيده، وبعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) احتسب الحكم جمالي ركلة جزاء، تقدم لها ويلينجتون مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه على يمين الحارس (4O)، ويغادر البلوشي بالبطاقة الحمراء، تاركا الفحيحيل بعشرة لاعبين، ومتأخرا بثلاثية نظيفة.



ولم يظهر "الأشاوس" بالمستوى المطلوب في الشوط الأول، فجاءت هجماتهم خجولة، ومحدودة الخطورة، اجتهد المهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا لكنه قوبل بصلابة دفاعية منعته من زيارة شباك خيطان، ولعل أبرز محاولات الفحيحيل جاءت عبر أحمد غازي لكن تسديدته علت العارضة (29).



سعى المدرب السوري فراس الخطيب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الشوط الثاني، فدفع بالمهاجمين عبدالرحمن الحنشي وفيصل عجب، فيما لم يترك المدرب الوطني إبراهيم عبيد الفرصة لخصمه لأخذ المبادرة، فسعى بدوره لتنشيط خط الوسط عبر يعقوب الطراروة، ومشاري العازمي، ولم تكن الحدة الهجومية لخيطان في الشوط الثاني، كسابقتها في "الأول"، رغم استمرار محاولات ويلنتجتون.



اقترب الفحيحيل من التسجيل بواسطة عبدالرحمن الحنشي لكن يقظة الحارس علي فاضل حالت دون تسجيل "الأشاوس" هدفهم الأول في المباراة (70)، واستمرت المباراة سجالا، لينقذ فواز الدوسري مرمى الفحيحيل من هدف رابع، عندما ابعد تسديدة ويلينجتون (82)، ليخرج خيطان فائزا وبجدارة.



أدار المباراة الحكم الدولي عبدالله جمالي، وأنذر مامادو ماني من خيطان، ومشاري الكندري من الفحيحيل، فيما طرد ناصر البلوشي بالبطاقة الحمراء المباشرة، وجاءت قراراته صحيحة، وقاد المواجهة بنجاح.