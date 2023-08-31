أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان أن مجموعة أشخاص من أصول أرمنية اعتدت على مبنى السفارة الأذربيجانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن “مجموعة مكونة من نحو 50 شخصاً قامت بكسر السياج المحيط بالمبنى الإداري للسفارة في بيروت وألقت زجاجات تحتوي على طلاء ومتفجرات على المبنى”، مؤكدة أن “الاعتداء لم يسفر عن إصابة أي من موظفي السفارة”.

وأشارت إلى أن “قوات الأمن وصلت إلى المكان بعد إبلاغ الجهة المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية بالاعتداء، إلا أن المحرضين نجحوا في الفرار من المنطقة”، مبينة أنه تم رفع مذكرة إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتحديد هوية مرتكبي هذا الاعتداء على السفارة واعتقالهم”.

وأكد البيان زيادة التدابير الأمنية في السفارة واستمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداء.