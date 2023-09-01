خفف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية للقطاع المالي يوم الخميس بعض قواعد الاقتراض لمساعدة مشتري المنازل، ومنها خفض سعر فائدة الرهن العقاري الحالي لمشتري المنزل الأول ونسبة دفعة المقدم في بعض المدن.

يأتي ذلك ضمن أحدث الجهود الرامية لإنعاش سوق العقارات المتعثرة بسبب ضعف الطلب وتعثر شركات ضخمة في القطاع عن سداد ديونها، مثل تشاينا إيفرغراند وكانتري غاردن.

وقال البنك والهيئة إنه اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول سيكون بوسع مشتري المنزل الأول بقرض عقاري التقدم بطلب إلى البنك الخاص به للحصول على سعر فائدة أقل على قروضه الحالية.

وسيجري خفض دفعة المقدم الأولى في بعض المدن. ولن تقل النسبة للمنزل الأول عن 20%، وعن 30% للمنزل الثاني. وتبلغ نسبة دفعة المقدم حاليا في معظم المدن الكبرى نحو 30% للمنزل الأول، و40% أو أكثر للمنزل الثاني.

وقالت المؤسستان المعنيتان بالشأن المالي في بيان "تغيرت كثيرا علاقة العرض والطلب في سوق العقارات في الصين في السنوات القليلة الماضية، ويطالب كل من المقترضين والبنوك بالتعديل المنظم والاستفادة المثلى من الأصول والالتزامات".

وعززت بكين جهودها لدعم سوق العقارات المضطرب الذي يمثل نحو ربع الاقتصاد. وخفف بضع مدن هذا الأسبوع قيود الرهن العقاري بالإضافة إلى طائفة من تدابير الدعم الأخرى.