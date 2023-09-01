واصل معدل البطالة في البرازيل تراجعه وبلغ 7.9% بين مايو ويوليو وهو أدنى مستوى خلال هذه الفترة من العام منذ تسع سنوات، حسبما أعلن معهد الإحصاء البرازيلي الخميس.

وهذا هو الانخفاض الرابع على التوالي لهذا المعدل والذي يحتسب على أساس ربع سنوي، والذي بلغ 8% خلال الفترة بين أبريل ويونيو.

ولم يسجل أبدا مثل هذا الانخفاض خلال الفترة من مايو إلى يوليو منذ عام 2014، عندما بلغ 7%.

وبلغ تراجع 1.2 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما وصل إلى 9.1%.

وقدر المعهد عدد العاطلين من العمل في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنحو 8.5 ملايين خلال الفترة من مايو إلى يوليو، أي أقل بـ 1.36 مليون قبل عام.

لكن هذا التحسن يعود لزيادة الوظائف غير المستقرة: 39.1% من السكان العاملين ينشطون في القطاع غير الرسمي، أي 38.1 مليون شخص، مقابل 38.9% قبل ثلاثة أشهر.

وتأمل حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ ولايته الثالثة في يناير، في توفير مليوني فرصة عمل بحلول نهاية العام.

قبل ثلاثة أسابيع أعاد لولا، الذي حكم البرازيل من عام 2003 إلى عام 2010، إطلاق برنامج ضخم من المشاريع الكبرى تحت عنوان "ميثاق تسريع النمو الجديد" مع 1700 مليار ريال برازيلي من الاستثمارات العامة والخاصة (ما يقارب 317 مليار يورو).

وبلغ متوسط دخل العمال البرازيليين 2935 ريالا برازيليا في الفترة من مايو إلى يوليو (نحو 550 يورو) بزيادة 5.1% خلال عام بينما ارتفع التضخم إلى 3.99% خلال الأشهر الـ12 الماضية.