قتل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار للعنف والتوتر القائم منذ أشهر.



وأعلنت الوزارة في بيان، عن «استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا» شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت منزلا وسط إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بشكل كثيف، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين، اثنان منهم بالرصاص الحي، استشهد أحدهما جراء إصابته في رأسه، والآخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



وبحسب فرانس برس، تصاعد دخان أسود من مبنى خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية تفقد سكان فلسطينيون آثار الرصاص وفجوة في جدران أحد المنازل.



من جهة أخرى، قوبل قرار إسرائيلي بشأن تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بتنديد فلسطيني وسط تحذيرات من تداعياته.



وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس، في بيان، بأن القرار المذكور «يأتي في إطار سلوك انتقامي عنصري لإيقاع الأذى بالأسرى وعائلاتهم والمساس بحقوقهم الأساسية».



وحذر فارس من أن «مواصلة استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كل الجهات».



وقال نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبدالله الزغاري، إن «المس بنظام زيارات عائلات الأسرى يأتي مع استمرار الاحتلال بحرمان الآلاف من أفراد عائلات الأسرى من الزيارة لذرائع أمنية».



وذكر الزغاري، أن خطوات مرتقبة بصدد الإعلان عنها لمواجهة هذا القرار، بما في ذلك استئناف «المعركة المستمرة» ضد سياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية.