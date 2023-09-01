تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بإطلاق نار على الحدود بين البلدين المتنازعتين على إقليم ناغورني قره باغ. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأذرية استهدفت مواقع حدودية أرمينية في قصف عبر الحدود.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع: «قتل اثنان خلال القتال وأصيب آخر نتيجة نيران القوات الجوية الأذرية على المواقع القتالية الأرمينية بالقرب من سوتك»، حسبما ذكرت وكالة أنباء أرمين برس الأرمينية.



وأشارت إلى أن القوات الأذرية أطلقت النيران وقذائف الهاون على مواقع حدودية أرمينية بالقرب من سوتك.



في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأذرية إصابة جندي أذري نتيجة هجوم أرميني.



وقالت الدفاع الأذرية، إن الجندي أصيب نتيجة إطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأرمينية في اتجاه زود بمنطقة باساركيشار، حسبما نقلت وكالة أنباء «ترند» الأذرية.



ولفتت إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للجندي على الفور، ونقل إلى منشأة طبية عسكرية.



وأضافت «في الوقت الحالي تتعرض مواقع الجيش الأذري لإطلاق النار وتتخذ وحدات الجيش إجراءات انتقامية، ونعلن أن المسؤولية الكاملة عن عواقب الاستفزاز الذي ارتكبه الجانب الأرمني تقع على عاتق قيادة هذا البلد».