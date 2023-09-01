بشرى شعبان



أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى الخميس في تصريح لـ «الأنباء»، عن تمديد فترة التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بالتأهيل المهني للمعاقين إلى 7 الجاري.



وأوضحت في تصريح لـ «الأنباء»، أن على الراغبين في التسجيل مراجعة إدارة التأهيل المهني للمعاقين بالسالمية من الساعة 9 إلى 11 صباحا.



وأشارت على من يرغب في التسجيل إحضار مستندات الالتحاق: صورة (شهادة إثبات إعاقة - شهادة الميلاد - بطاقة المدنية - الشهادة الدراسية - عدد 3 صور شخصية - التقارير الطبية أو النفسية إن وجدت - جنسية المعاق في حال اكتمال السن القانونية - شهادة من طب النفسي تفيد بأنه خال من الأمراض السارية أو المعدية والأمراض النفسية - شهادة المكلف برعاية إن وجدت).