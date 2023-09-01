عبدالعزيز الفضلي



بعدما وضعت وزارة التربية الكرة في ملعبها، تكثف المناطق التعليمية جهودها في التدقيق على كشوفات المستحقين للأعمال الممتازة للعاملين في المدارس، حيث سلمت منطقتا الأحمدي والفروانية التعليميتين الكشوفات الى القطاع الإداري بعد الانتهاء من مراجعتها والتدقيق عليها.



وأوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن بقية المناطق التعليمية تواصل عملها على قدم وساق للانتهاء من تدقيق كشوفات المستحقين، متوقعة إرسالها للوزارة خلال الأسبوع الجاري.



وذكرت المصادر أن القطاع الإداري سيقوم بمراجعتها، وفي حال التأكد منها سيتم تحويلها للقطاع المالي للبدء بإجراءات الصرف، منوهة أن الصرف يكون تباعا لكل منطقة تعليمية يتم اعتماد كشوفاتها بشكل نهائي.