شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين الكويتي والفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله مع الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت برئاسة وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان.

وأضافت (وفا) أن الرئيس عباس حمل الوفد الكويتي تحياته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي الشقيق.

وثمن عباس مواقف الكويت «الثابتة والدائمة» تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في شتى المجالات.

كما أشاد الرئيس عباس بحرص الكويت على التعاقد مع معلمين ومعلمات فلسطينيين «الأمر الذي يسهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه».

وأوضحت (وفا) أن الوفد الكويتي أكد من جانبه حرصه على تمتين التعاون التعليمي بين دولتي الكويت وفلسطين، مشيرا إلى أنه تعاقد مع 531 معلما ومعلمة من الضفة الغربية وقطاع غزة من تخصصات علمية عدة من بينهم 211 من المعلمات و320 من المعلمين.