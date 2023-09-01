شهدت اليوم الجمعة محافظة السويداء مظاهرات وعصيانا لليوم الثالث عشر على التوالي للمطالبة بتطبيق القرار الأممي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية بالتزامن مع خروج وقفات احتجاجية ضخمة مماثلة في قرى وبلدات من عدة محافظات أخرى.

وتجمع آلاف المحتجين في مظاهرة مركزية بساحة «السير/ الكرامة» وسط المدينة، مرددين شعارات مناوئة للسلطة، وذلك في أكبر مظاهرة تشهدها السويداء.

وقالت شبكة «السويداء 24» المحلية، إن ساحة «السير/ الكرامة» تشهد مظاهرة حاشدة لم يسبق لها مثيل في السويداء من ناحية الأعداد المشاركة.

كما رفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى تطبيق القرار الأممي 2254، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين والمغيبين قسرا وبالتخلص من هيمنة حزب البعث.

وتوجه وفد كبير من أهالي بلدة القريا جنوب غربي السويداء إلى منزل شيخ العقل حمود الحناوي في قرية سهوة البلاطة، قبيل توجههم للمشاركة في المظاهرة المركزية وسط مدينة السويداء.

وبحسب شبكة «الراصد»، فإن الشيخ الحناوي بارك تحرك المتظاهرين ودعاهم للحفاظ على الممتلكات العامة، داعيا لهم بالتوفيق.

وتداولت صفحات محلية صورا لشباب وشابات في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء وهم يقومون بتنظيف الساحة بعد نهاية المظاهرة.

وبموازاة مظاهرات السويداء، شارك آلاف السوريين بمظاهرات في سبع محافظات سورية، بحسب تلفزيون «سوريا» ومواقع إخبارية أخرى.

وامتدت الاحتجاجات من السويداء ودرعا جنوبا إلى إدلب وحلب شمالا، ودير الزور والحسكة والرقة شرقا.

وطالبت المظاهرات في مدينتي الحراك وبصرى الشام شرقي درعا، بالإفراج عن المعتقلين في احتجاجات أطلقوا عليها جمعة «ثورة شعب حتى النصر»، وأقام المتظاهرون صلاة الغائب على «أرواح شهداء الثورة السورية» في درعا البلد.

كما خرج متظاهرون من بصرى الشام في مظاهرة داعمة، وقالت شبكة «السويداء 24»: في ريف درعا «على مرمى وردة من السويداء وعلى كتف القريا الغربي»، كما وصف أحد أبنائها، مظاهرة تشهدها مدينة بصرى، للتأكيد على مطالب الشعب السوري، بالتغيير والخلاص من الاستبداد.

وفي الباب ودارة عزة وعفرين واعزاز والأتارب بريف حلب، خرجت مظاهرات حاشدة تضامنا مع حراك السوريين في الجنوب، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين، وأعربوا عن تضامنهم مع العشائر التي تخوض مواجهات مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» شرقي سورية.

وتظاهر السوريون في إدلب شمال غربي سورية رافعين شعارات تضامن مع الحراك والمظاهرات في درعا والسويداء وشرقي سورية.

كما خرج النازحون في مخيم الركبان على الحدود السورية- الأردنية في مظاهرة هي الأولى في المخيم الواقع بمنطقة التنف، تضامنا مع المظاهرات التي تشهدها البلاد.