بيروت - منصور شعبان

حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، من «خطورة الموقف الدولي المتعلق بالنازحين السوريين وتواجدهم في لبنان». وقال: «مؤسف جدا ومستغرب هذا الموقف الذي تلتزم به كل الدول تقريبا، بدليل اعتمادها خطابا واحدا موحدا، يربط الحل الإنساني، الذي يكفل عودة النازحين الى سورية، بالحل السياسي المتعثر». وكشف أنه يتابع «هذا الملف الخطير» من خلال مراسلاته للمسؤولين في الخارج، ولقاءاته المتوالية بسفراء الدول. وقال: «لكن أجوبتهم على تساؤلاتنا غريبة ومؤسفة.

إن انقساماتنا الداخلية أوصلت لبنان إلى حالته المزرية الراهنة، وأوجدت فيه حالة غير مسبوقة في العالم، إذ أوجدت دولة بلا رئيس جمهورية. هذه الانقسامات تبرز عدم مسؤوليتنا الوطنية، ما يبرر للعالم تخليه عن مسؤولياته تجاهنا».

وقال: «لا خلاص للبنان إلا بإدارة أبنائه، ووحدتهم الوطنية هي ضمانة مستقبلهم. ومهما كثرت المبادرات الخارجية تبقى قاصرة عن تحقيق خلاص لبنان إذا لم يلتزم اللبنانيون بمصلحة وطنهم العليا، ويتجاوزوا خلافاتهم الشخصية والفئوية».

وشدد على أن «مدخل الحل للأزمة القاسية القائمة هو انتخاب رئيس للجمهورية وفق الآليات الديموقراطية المعتمدة في نظامنا السياسي بعيدا عن كل مشاحنات وتحديات وتعطيل». ولفت إلى أن «هذه الأزمة كشفت محورية موقع رئاسة الجمهورية، وأكدت أنه الرأس الدستوري فعليا الذي بدونه لا حياة للجسم المؤسساتي، على الرغم من كل ما يحكى عن تراجع صلاحياته الدستورية».

البطريرك الراعي كان يتحدث خلال استقباله «منتدى التفكير الوطني» الذي عقد في الديمان، وشارك فيه وزير الخارجية السابق عدنان منصور والمطران سمعان عطاالله والمونسينور عبدو بو كسم، والعديد من رجال الدين، مسلمين ومسيحيين.

وأطلع المنتدى البطريرك الراعي على البيان الذي صدر عن اجتماعه، وفيه دعا المنتدى إلى «مواقف وطنية جامعة تبني وتقرب وتوحد. تقود بلغة الحوار والتفاهم الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية التي تكفل مستقبل اللبنانيين، بخاصة الشباب منهم، فوق أرض لبنان».

وأضاف البيان: يتابع المنتدى سعيه المتعلق بموضوع النازحين السوريين، ويؤيد كل المبادرات والجهود المتعلقة بهذا الملف الخطير، والتي يجب أن تتوحد لتشكل جبهة وطنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم خدمة للبنان ولسورية.

وحذر المنتدى من أخطار تستهدف البنى العائلية، التي هي أساس النسيج الوطني المتماسك، من خلال الأفكار الغريبة العجيبة الدخيلة على ثقافة اللبنانيين وقيمهم الروحية ومعتقداتهم الدينية، التي أقل ما يقال فيها إنها تخالف الطبيعة البشرية التي شاءتها الإرادة الإلهية.

وأمل المنتدى عقد قمة روحية تؤكد ثوابت الوحدة الوطنية، وتشكل دفعا لمساعي إنهاء الفراغ الرئاسي، ودفعا لمعالجة ملف النزوح السوري في لبنان. وتصوب ما يسمى باستهداف القيم الدينية والأخلاقية والوطنية، التي تهدد العائلة والمجتمع.