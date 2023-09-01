تُعد عمليات الاندماج والاستحواذ من استراتيجيات النمو الخارجي التي تستخدمها الشركات التي تطمح إلى التوسع وزيادة الدخل المادي والدخول إلى أسواق العمل المختلفة.

لكن يظهر الفارق بينهما في أن الاندماج هو عملية تداخل متفقٌ عليه بين شركتين منفردتين؛ لتكوين وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى قانوني تقوم على المشاركة الفعلية فيما بينهما.

أما الاستحواذ هو عملية سيطرة شركة ضخمة أو ذات أسهم كبيرة على الشؤون الإدارية والمالية لشركة أصغر، لتكوين كيانًا قانونيًا بهدف زيادة الدخل المالي للشركة الأكبر وتحقيق المزيد من الأهداف.

وهي معاملات معقدة تتطلب قدرًا من التفاوض والعناية الواجبة. إذ ينطوي التفاوض على الاندماج والاستحواذ على مجموعة متنوعة من الاعتبارات، بما في ذلك التقييم وهيكل الصفقة والتمويل والامتثال القانوني والتنظيمي والتكامل بعد الاندماج.

فيما يلي نستكشف بعض الاستراتيجيات الرئيسية وأفضل الممارسات للتفاوض على صفقات الاندماج والاستحواذ الناجحة.

1- إجراء العناية الواجبة الشاملة

من الأهمية بمكان إجراء التحقيق أو العناية الواجبة على الشركة المستهدفة قبل الدخول في أي مفاوضات.

تساعد العناية الواجبة في تحديد المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بالاستحواذ، بما في ذلك المخاطر المالية والتشغيلية وقضايا الامتثال القانوني والتنظيمي وحقوق الملكية الفكرية وعلاقات العملاء والموردين.

هذه المعلومات ضرورية لتحديد قيمة الشركة المستهدفة وتحديد أي عقبات أمام الصفقات.

على سبيل المثال:

الحصول على وثائق تثبت رسملة الشركة. آخر شيء تريده هو أن يظهر حامل أسهم غير معروف بعد إغلاق الصفقة.

كذلك التأكد من أن الشركة الهدف يمتلك جميع ملكيته الفكرية (أو لديه حقوق ترخيص كافية، حسب الاقتضاء) ولا توجد مخاطر كبيرة لمطالبات الانتهاك ضد الشركة.

2- تحديد هيكل الصفقة

يشير هيكل الصفقة إلى كيفية تمويل عملية الاستحواذ. تشمل الأنواع الأكثر شيوعًا لهياكل الصفقات شراء الأسهم وشراء الأصول وعمليات الدمج.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن لكل هيكل آثاراً قانونية وضريبية مختلفة، ومن المهم التشاور مع المستشارين القانونيين والماليين لتحديد الهيكل الأكثر فائدة للصفقة.

3- وضع توقعات واقعية للتقييم

أحد أصعب جوانب التفاوض على صفقة الاندماج والاستحواذ هو تحديد قيمة الشركة المستهدفة.

سيكون لكل من المشتري والبائع توقعات تقييم مختلفة بناءً على النماذج المالية الخاصة بكل منهما وظروف السوق الصناعية.

للوصول إلى مفاوضات ناجحة، يجب أن يكون كلا الطرفين على استعداد لتقديم تنازلات وتعديل توقعات التقييم الخاصة بهما.

يُعد وجود فهم شامل للوضع المالي للشركة المستهدفة ومركزها في السوق وإمكانات النمو أمرًا ضروريًا لتطوير تقييم واقعي.

4- وضع أهداف وغايات واضحة

تتطلب المفاوضات الناجحة أهدافًا وغايات واضحة. يجب على كلا الطرفين تحديد أولوياتهما ومصالحهما وكذلك مجالات المرونة وغير القابلة للتفاوض.

يجب أن يعمل الطرفان معًا لوضع اتفاقية ذات منفعة متبادلة تفي بأهدافهما وغاياتهما.

على سبيل المثال:

يحتاج كل من المشتري والهدف إلى تحديد مدى أهمية التخفيف من المخاطر بالنسبة لهم.

سيرغب المشتري الذي يتجنب المخاطرة في الحصول على حقوق تعويض صارمة للالتزامات المستقبلية الناشئة عن المشكلات مع الهدف.

إذا كان الهدف أكثر استعدادًا لتحمل المخاطر، فقد يوافق على شروط تعويض ملائمة للمشتري لصالح بعض الطلبات الأخرى بشروط أخرى.

بعض الصفقات هي مزيج من النقد والأسهم — والتي تصبح أكثر تعقيدًا إذا كان المشتري شركة خاصة.

في مثل هذه الصفقات، كهدف، تحتاج إلى تحديد ما يهمك أكثر — نقدًا أو مخزونًا.

5- وضع استراتيجية للتفاوض

يُعد وضع استراتيجية تفاوض أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق صفقة اندماج وشراء ناجحة.

يجب على الأطراف تحديد نقاط القوة والضعف التفاوضية الخاصة بكل منها، بالإضافة إلى المخاطر والفرص المحتملة المرتبطة بالصفقة.

من الأهمية بمكان تحديد بديل للاتفاق إذا تعذر التوصل إليه.

يجب على الأطراف أيضًا النظر في توقيت وتسلسل المفاوضات، واستخدام التنازلات والمقايضات وأهمية الحفاظ على علاقات عمل جيدة طوال عملية التفاوض.

يمكن أن يساعد استخدام المستشارين مثل المحامين والمصرفيين للقيام بالكثير من التفاوض في الحفاظ على العلاقات.

هذا يخفف من الضرر الذي يلحق بالمدير الذي يتدخل في العملية بأكملها.

6- التركيز على تكامل ما بعد الاندماج

غالبًا ما يحدد نجاح التكامل بعد الاندماج نجاح صفقة الاندماج والاستحواذ.

يجب أن تتناول خطة التكامل الشاملة التي وضعها كلا الطرفين القضايا الرئيسية مثل القيادة والاتصالات والتكنولوجيا والعمليات.

يجب على الأطراف أيضًا النظر في الاحتفاظ بالموظفين الأساسيين، والحفاظ على علاقات العملاء وضمان الانتقال السلس لجميع أصحاب المصلحة.

من منظور الموظف، يمكن أن يتخذ هذا أشكالًا مختلفة. في بعض الأحيان يمكنك التفاوض على إعادة منح اعتبار الصفقة لبعض الموظفين الرئيسيين، مما يتطلب منهم البقاء في العمل لبعض الوقت بعد الاستحواذ.

كما أن الاتفاقيات غير التنافسية، الشائعة في عمليات الدمج والاستحواذ، يمكن أن تحفز الموظفين الرئيسيين على الاستمرار في العمل مع المشتري بعد الاستحواذ.

لذلك، يمكن أن توفر الرواتب والمكافآت الأعلى وإصدارات حقوق الملكية بعد الاستحواذ حوافز إيجابية للاحتفاظ بالموظفين.

الرسائل الواضحة والموحدة مهمة لعلاقات العملاء والبائعين. غالبًا ما يكون تقديم إشعار سريع وتأكيدات باستمرار التفاني في العلاقة كافيًا.

7- النظر في آليات بديلة لتسوية المنازعات

في بعض الحالات، قد تنشأ نزاعات أثناء التفاوض على صفقة الاندماج والاستحواذ أو تنفيذها.

لتجنّب التقاضي المكلف والمستهلك للوقت، يجب على الأطراف النظر في آليات بديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة أو التحكيم.

يمكن أن تساعد هذه الآليات في حل النزاعات في الوقت المناسب وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة مع الحفاظ على العلاقة بين الطرفين.

ويتطلب التفاوض على عمليات الاندماج والشراء اتباع نهج استراتيجي، ينطوي على قضايا قانونية ومالية معقدة تتطلب خبرة متخصصة.

من الضروري طلب المشورة من المستشارين القانونيين والماليين ذوي الخبرة للتغلب على هذه التعقيدات وضمان هيكلة الصفقة وتنفيذها بشكل صحيح.



باتباع أفضل الممارسات تلك، يمكن للأطراف زيادة احتمال التوصل إلى صفقة اندماج وشراء ناجحة تفيد جميع أصحاب المصلحة.