يظن بعض رواد الأعمال أن التحديات الأكبر في بدايتهم بعالم ريادة الأعمال هي إيجاد فكرة، وتحويل تلك الفكرة إلى مشروع على أرض الواقع.

إلا أن هناك تحدياً أكبر يواجه رائد الأعمال وهو تأمين تمويل المستثمرين للمشروع؛ سيّما وأن تلك الشركات الناشئة ليس لديها احتياطي كافٍ لأن تتحمل خسائر لفترة طويلة.

بطبيعة الحال؛ تحتاج الشركات الناشئة إلى المال للبقاء على قيد الحياة ونمو إمكاناتها. هذا ما أسماه الأستاذ في جامعة هارفارد نعوم واسرمان "معضلة المؤسس".

إن كل مؤسس بحاجة إلى معرفة متى يكون الوقت مناسبًا للبحث عن أموال المستثمرين وجمعها. فيما يلي ثلاث نصائح لا غنى عنها لمساعدة رواد الأعمال على بلوغ هذا الهدف.

1- معرفة نموذج العمل أولا

يمكن أن ينصرف المستثمرون عنك عندما يعرفون أن فكرتك ليست عملية بما فيه الكفاية وغير قابلة للتطبيق.

لذا تحتاج إلى إجراء جميع تجاربك الأولية والعثور على نموذج العمل الدقيق الذي يناسبك قبل التحدث مع المستثمرين.

في المراحل الأولى، تحتاج إلى التمويل الذاتي لفكرتك وأنت تطورها من خلال الصقل.

مع عدم كفاية رأس المال، ربما عليك أن تفكر في التواصل مع العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم.

2- إنشاء نموذج أولي

من النادر أن يركز المؤسسون على جانب واحد من بدء التشغيل فحسب. في كثير من الأحيان، يتعين عليهم الإشراف على تطوير الأعمال وتطوير المنتجات والتمويل وكل جوانب المشروع في آن واحد.

يحتاج المؤسسون أيضا لضمان تطوير المنتج بنجاح. حتى ذلك الحين، من الأفضل الابتعاد عن المستثمرين الخارجيين.

ومع ذلك، فإن بعض المنتجات تحتاج إلى رأس مال كبير لتمويلها.

في مثل هذه الحالات، يُنصح المؤسس بإنشاء نموذج أولي أو عرض رسومي محدّد للغاية للمنتج.

يوفر هذا وصفًا واضحًا تمامًا لكيفية عمل المنتج وينقل مستوى معينًا من الثقة للمستثمرين الخارجيين.

مع النموذج الأولي، تزداد فرصك في الحصول على مستثمر خارجي بشروط مواتية بشكل كبير.

3- التأكّد من أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق فكرتك

قد يكون لديك نموذج عمل أولى يبدو ناجحًا على الورق، ولكن كل ذلك لا يهم حتى تحصل على العملاء الحقيقيين المستعدين لدفع ثمن منتجك.

ولا يُقصد من "العملاء الحقيقيين"، أقارب العائلة والأصدقاء.

إذا كان لديك عدد من الأفراد خارج نطاق العائلة والأصدقاء الذين يدفعون مقابل استخدام منتجك، فمن المحتمل أن يكون لديك نموذج عملي ومنتج قيّم.

في هذه المرحلة، تحتاج إلى التأكد من أن عملك يتمتع بالموثوقية؛ ويمكنك البحث عن تمويل مستثمر خارجي لتوظيف المزيد من الأيدي لإعادة إنشاء العملية بشكل جماعي.

ضع في اعتبارك أن تأسيس شركة ناشئة هو مرحلة واحدة من حياتك المهنية، والطريقة التي تتعامل بها مع الاستثمارات الخارجية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سمعتك على المدى الطويل.

يفضل المستثمرون وضع أموالهم على المؤسسين الذين لديهم سجلات مثبتة لعلاقات المستثمرين الجيدة ونجاح الأعمال.

لذلك، إذا كنت تتطلع إلى تأمين أول جولة تمويل لك على الإطلاق، فتأكد من القيام بذلك في الوقت المناسب لتجنّب تعريض حياتك المهنية في مجال ريادة الأعمال للخطر.