قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إنه تم تخصيص حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي في شمال سيناء بقيمة 94 مليون جنيه، من أجل إقامة مشروعات تليق بالمواطن في شمال سيناء.

وأضافت القباج خلال لقائها مع مشايخ القبائل والعواقل والقيادات في مدينة الشيخ زويد، بحضور المحافظ الدكتور محمد شوشة، أن حزمة مشروعات التمكين الاقتصادي تشمل الإنتاج الغذائي والحيواني والزراعة والحرف التراثية والأعلاف، لافته إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية لجميع الوزارات ومن بينها وزارة التضامن الاجتماعي توفير جزء من مواردها لتعمير وتنمية شمال سيناء بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وأشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي بعدد من المشروعات في شمال سيناء منها التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية ورعاية الطفولة وحفر الآبار وإعادة تأهيل المنازل ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسر الأولى بالرعاية وذوي الإعاقة والصيادين، بجانب الحملات التوعوية وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأعلنت الوزيرة، عن دعم 27 ألف شخص بشمال سيناء من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى جانب تقديم المساعدات لعدد 36 ألف أسرة ، حيث من المستهدف زيادة عدد الأسر لتصل إلى 50 ألف أسرة، موضحة أن الدعم النقدي وحده لا يكفي، لذا تقوم الوزارة بتمويل عدد من مشروعات الحماية الاجتماعية لزيادة دخل الأسرة.

وأكدت الوزيرة الموافقة على دعم شمال سيناء بعدد 5 سيارات فنطاس لمياه الشرب، بجانب إعطاء مهلة شهر للجمعيات الأهلية بشمال سيناء لتوفيق أوضاعها وبحث استكمال توظيف أبناء الشهداء والمصابين.

وتابعت القباج أن 89% من الأسر السيناوية مغطاة تموينيًا، وأن النسبة الباقية تقدم لها وزارة التضامن الاجتماعي خدماتها، لافتة إلى إعفاء طلاب المدارس من المصروفات الدراسية وتحمل مصروفات الجامعات للطلبة المتعثرين والمساعدة في شراء الكتب للطلبة غير القادرين من خلال برامج الوزارة، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية للمواطن السيناوي من خلال الجمعيات الأهلية سواء السيناوية أو من خارج سيناء.

وفي قطاع الصيد بالمحافظة، أوضحت القباج قيام الوزارة بدعم الصيادين بمبلغ 1000 جنيه شهريا ودفع المتأخرات المالية لدى التأمينات الاجتماعية من أجل استخراج رخصة الصيد والصيد بطريقة شرعية، فضلا عن توفير مراكب وأدوات الصيد ورفع كفاءتها.

كما أعلنت عن إنشاء مركز لعلاج الإدمان في مدينة الشيخ زويد لاستقبال المرضى وتقديم العلاج بالمجان وبسرية تامة، الى جانب توفير فرص عمل لهم عن طريق مشروعات تمولها الوزارة بعد التعافي من الإدمان للاندماج في المجتمع.

من جانبه، أكد محافظ شمال سيناء اهتمام القيادة السياسية بالمواطن السيناوي، من خلال توفير مشروعات للتمكين الاقتصادي في إطار الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه يجري رفع كفاءة عدد 150 منزلا من بينها 30 منزلا في قرية الخروبة و40 منزلا في قرية قبر عمير و80 منزلا في قرية الجورة بقيمة 30 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى حفر 22 بئرا في قرى الشيخ زويد العائدة بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي لصالح الزراعة والاستخدام المنزلي، مؤكدا تقديم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات عديدة للقرى العائدة في شمال سيناء.