أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، انضمامها لتحالف الأمن البحري الدولي (IMSC)، ومقره مملكة البحرين.

وذكرت القيادة العامة في بيان اوردته وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا» الجمعة أن هذا الإعلان يأتي استمرارا لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس في تحقيق الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة للجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد.

وأشارت إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية، فهي عضو فعّال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ عام 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة (قوة الواجب المختلطة 152) مرتين، في عامي 2016 و2019، وقيادة (قوة الواجب المختلطة 151) في عام 2022.

كما قامت القوة البحرية والزوارق الملكية الاردنية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة المسيرة بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأميركية، حيث تم افتتاح المركز الأردني للأنظمة المسيرة في قيادة القوة البحرية الأردنية عام 2022.