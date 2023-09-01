همت فرق تطوعية اليوم الجمعة لمد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة داخل البلاد بمناسبة موسم العودة إلى المدارس بتوزيعها 1000 حقيبة مدرسية متكاملة بما فيها من دفاتر وأقلام وأدوات الأساسية لطلبة العلم بواقع 244 أسرة مستفيدة.

وتستهدف الحملة الخيرية التي تستمر يومين طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة بتنظيم من فريقي (منارة غديرة) و(بسطة) التطوعيين وبالتعاون مع جمعية (تنمية الخيرية) و(نماء الخيرية).

ولاقت الحملة تفاعلا واسعا من أهل الخير لإتمامها لاسيما أنها تعنى بإزاحة عبء العام الدراسي عن كاهل الأسر المتعففة والمحتاجة داخل البلاد.