أعلن الاتحاد الكويتي للفروسية أن المدير الفني للاتحاد وعضو الاتحاد الآسيوي لهذه الرياضة وليد الجاسم انتخب عضوا في لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الدولي للفروسية ممثلا عن المجموعة الإقليمية السابعة للاتحاد التي تضم الدول العربية.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الجاسم فاز بهذا المنصب المهم عقب نجاحه في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة (عن بعد) إثر منافسة قوية مع مرشح لبنان كريم بدارو إذ حصل مرشح الكويت في الجولة النهائية على 10 أصوات فيما نال منافسه اللبناني 8 أصوات.

وبهذه المناسبة قال الجاسم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فوزه بعضوية هذه اللجنة التي تستمر أربع سنوات يعتبر تأكيدا على تميز الكوادر الرياضية الكويتية في مختلف الرياضات وفي هذه الرياضة الأصيلة بشكل خاص.

وأضاف الجاسم أن عمل اللجنة يكتسب أهمية كبيرة داخل الاتحاد الدولي لأنه منوط بها اعتماد أسماء المرشحين للمناصب التابعة للاتحاد والتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للاتحاد بالمرشحين الأفضل لكل منصب مؤكدا أنه سيسعى لإبراز أفضل الكفاءات الكويتية والخليجية والعربية للعمل بالاتحاد.

وأعرب عن عميق الشكر للدعم الكبير الذي قدمته الاتحادات العربية له بالانتخابات ما مكنه من الفوز مثمنا في الوقت ذاته دعم اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للفروسية ما مكنه من الفوز.