بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ووزارة الداخلية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب قبل مغادرة البلاد، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الاجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل مغادرة البلاد ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 2023/9/1.

واضافت انه يتوجب على كل اجنبي يرغب في مغادرة البلاد ايا كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد فواتير الكهرباء والماء المستحقة عليه وذلك عن طريق عمليات الدفع الإلكتروني على تطبيق وزارة الكهرباء والماء أو تطبيق "سهل" أو مراجعة المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي.

‏واهابت وزارة الداخلية بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث انها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.