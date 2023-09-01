استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقصر الشاطئ في أبوظبي اليوم الجمعة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لدولة الإمارات.

وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتهم لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم دوام التقدم والرفعة والازدهار.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على عمق الروابط التاريخية ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسعيهما الدائم نحو تطوير آفاق التعاون والعمل بينهما على كل المستويات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

الجدير بالذكر، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع كان قد وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء اليوم الجمعة حيث كان في استقباله لدى وصوله سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جمال الغنيم، ورئيس المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد عبدالله الكندري وأعضاء البعثة الديبلوماسية والملحقية العسكرية والأمنية.

هذا، وقد عبر الشيخ أحمد الفهد قبيل مغادرته العاصمة الإماراتية أبوظبي عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله ورعاه، على ما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الإمارات الشقيقة وشعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والرفعة والازدهار وللعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

هذا، وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والوفد المرافق له إلى البلاد مساء اليوم الجمعة.