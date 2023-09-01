أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجوما بمسيّرات على مطار روسي انطلاقا من الأراضي الروسية للمرة الأولى حيث تسعى كييف لنقل العمليات الحربية وصولا الى روسيا في أوج الهجوم المضاد لتحرير المناطق المحتلة، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته خلال لقاء مع تلاميذ عند بدء العام الدراسي أن روسيا «لا تقهر».

وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف عبر تلغرام أن «المسيرات التي استخدمت لشن هجوم على قاعدة كريستي الجوية في بسكوف أطلقت من داخل روسيا»، مضيفا «أصيبت أربع طائرات عسكرية شحن روسية من طراز إيل-76 نتيجة الهجوم».

وقال في مقابلة مع موقع «ذي وور زون»، «ننشط في الاراضي الروسية».

وبحسب هذا الموقع، رفض المسؤول الكشف عما إذا كانت العملية نفذها رجاله أم روس يعملون لحساب كييف.

وقال بودانوف «تم تدمير (طائرتين عسكريتين روسيتين) وإلحاق أضرار بطائرتين أخريين». كما نشر الموقع صورا عبر الأقمار الاصطناعية تظهر طائرات متفحمة.

واستهدفت طائرات بدون طيار ليل الثلاثاء الأربعاء الماضيين مطار بسكوف شمال غرب روسيا على الحدود مع إستونيا ولاتفيا وبيلاروسيا.

وردا على سؤال حول الموقع الذي انطلقت منه هذه المسيرات، اكتفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالقول الأربعاء إن «خبراء عسكريين يعملون على تحديد مسار الطائرات بدون طيار لاتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث».

وبينما تستهدف مسيرات بشكل منتظم المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا وموسكو، يندر أن تنفذ هجمات في أقصى الشمال، على بعد حوالى 700 أو 800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وجاءت تصريحات بودانوف بعد ساعات من قيام الدفاعات الجوية الروسية بتدمير طائرة مسيرة كانت تقترب من موسكو، وذلك بعد يوم من هجوم مماثل على العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الحركة الجوية في مطاري دوموديدوفو وفنوكوفو بموسكو توقفت مؤقتا .

من جهتها، اعلنت روسيا أنها سيطرت على «مواقع رئيسية على مرتفعات» قرب مدينة كوبيانسك شرق أوكرانيا، وهو جزء من الجبهة يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسابيع عدة.

وأشارت السلطات الإقليمية الأوكرانية إلى ضربات طاولت مدن بوروفا وكوبيانسك وكيسليفكا التي «تعرضت لقصف بالمدفعية والهاون».

في غضون ذلك هنأ بوتين الطلبة الروس ببدء العام الدراسي الجديد وأكد لهم ان روسيا «لا تقهر».

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي «فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم لا نزال على هذا النحو».

الى ذلك، اعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لاحظت «تقدما ملحوظا للقوات المسلحة الأوكرانية في الساعات الـ 72 الاخيرة».

وفي إشارة الى الانتقادات الاخيرة للهجوم الأوكراني المضاد في الصحافة الأميركية ، قال جون كيربي إن «انتقاد (بلد) شريك وصديق يحاول التقدم وسط ظروف دامية ورهيبة وعنيفة، هذا الأمر فعلا ليس مفيدا». وأضاف المتحدث أن «اولويتنا هي ضمان استعدادهم لمواصلة هذا التقدم، وأن يمتلكوا الأدوات والتقنيات والتدريب» الضروري.