زكت الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للرماية اليوم السبت، مرشح البلاد الشيخ سلمان الحمود رئيسا للاتحاد القاري للسنوات الاربع المقبلة محتفظا بمنصبه وذلك في اجتماعها الذي عقد بالكويت بحضور ممثلين عن 41 اتحادا وطنيا في القارة الآسيوية.

واكد الشيخ سلمان الصباح في كلمته في الاجتماع ان الاتحاد ملتزم بتشجيع المواهب وتوفير الفرص للرياضيين الطموحين في آسيا للتميز قاريا ودوليا في هذه الرياضة الأولمبية كما سيعمل على إرساء أساس متين فنيا واداريا وتعزيز ثقافة اللعب النظيف لمستقبل أكثر إشراقا لرياضة الرماية الآسيوية.

وقال الشيخ سلمان ان الاتحاد القاري يشجع الاتحادات الوطنية بالقارة على إقامة المسابقات الآسيوية والدولية للعبة عبر تقديم الدعم الفني واللوجستي والإداري للجان المنظمة فضلا عن تنظيم دورات ومعسكرات تدريبية للمدربين والحكام والمنظمين للارتقاء بهذه الكوادر الاسيوية.

وذكر ان رياضة الرماية الاسيوية شهدت بالسنوات الأخيرة زيادة هائلة في شعبية رياضة الرماية في آسيا اذ نجحت المنتخبات الاسيوية بزيادة بطاقاتها التأهيلية في دورة الألعاب الأولمبية الاخيرة باليابان (2020) من 38 إلى 48 عن سابقتها متوجين بـ14 ميدالية متنوعة.

ونوه بإنجازات الرياضيين والاتحادات الوطنية في القارة الآسيوية على جميع المستويات (الأولمبية والدولية) موضحا ان الاتحاد سيمنحهم وسام الاستحقاق على إنجازاتهم الرائعة.

وأعرب عن عميق شكره وامتنانه للاتحادات الوطنية على تجديدها الثقة به لقيادة دفة الاتحاد للفترة المقبلة مشددا على ان الاتحاد يعمل كعائلة واحدة لخدمة رياضة الرماية في آسيا اذ تعد القارة "مستقبل رياضة الرماية الأولمبية".

من جانبه قال رئيس الاتحاد الكويتي للعبة المستضيف للاجتماع دعيج العتيبي ان الاجتماع اعتمد برنامج البطولات القارية للفترة المقبلة وستكون البداية من بطولة آسيا الشاملة في كوريا في أكتوبر المقبل وكذلك بطولة آسيا لأسلحة (الخرطوش) في الكويت في يناير المقبل وبطولة آسيا لأسلحة (الرصاص) المقررة في أندونيسيا في فبراير المقبل وغيرها من البطولات.

وقال العتيبي الذي تم تزكيته اليوم ايضا لشغل منصب الامين العام للاتحاد الاسيوي ان الكويت احتفظت كذلك بمقر الاتحاد وتحديدا بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية مشيدا بدعم اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة لإنجاح الاجتماع.

وشهد الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي انتخاب باقي المناصب التنفيذية بالاتحاد بواقع 5 نواب للرئيس و8 أعضاء للمكتب التنفيذي كما تم اعتماد التقريرين الاداري والمالي للاتحاد للسنة المالية المنتهية.