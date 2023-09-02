أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا بتشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي.

ونص القرار على:



مادة أولى



تشكيل لجنة لتصميم وتنفيذ الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك الغذائي، برئاسة د.ريم غازي الفليج، وعضوية كل من:



٭ د.إسراء عيسى العيسى - نائبا للرئيس

٭ د.نبال خالد بورسلي - عضوا

٭ أيمن عبدالرحمن الرويح - عضوا

٭ سعود صالح الرخيص - عضوا

٭ محمد يوسف المزيني - عضوا

٭ آلاء إياد الصالح - عضوا ومقررا

مادة ثانية



تختص اللجنة بالمهام التالية:



1 - إجراء بحث شامل حول إحصائيات هدر الطعام الحالية والاتجاهات والعوامل المساهمة على المستوى الوطني.

2 - إجراء دراسات لتحليل السلوك الاجتماعي والدوافع وراء المفاهيم الخاطئة في ظاهرة الهدر بالغذاء وسبل معالجتها.

3 - تصميم وتنفيذ حملة توعية عامة لتوعية المواطنين والمقيمين بالآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن هدر الطعام.



مادة ثالثة



تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.



مادة رابعة



للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الإدارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.



مادة خامسة



مدة عمل اللجنة (شهران) من تاريخ صدور هذا القرار.



مادة سادسة



تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بموجب قرار من الوزير، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد اللازم في هذا البند بالميزانية، وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.



مادة سابعة



على كل المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.