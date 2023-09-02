أطلق الاتحاد العالمي الأكاديمي للتجميل والتزيين، منظمة دولية، برنامج «توب بيوتي» في دورته الأولى من دبي لاختيار مجموعة من خبراء التجميل الذين يمتلكون مهارات استثنائية في هذا المجال وتقديمهم عروضا مستوحاة من واقع الحياة، بهدف تحفيز تفكير الخبراء وحثهم على ابتكار إطلالات خلاقة فيها تميز وخروج عن المألوف.

وحول البرنامج تقول د.منال حسن، رئيس الاتحاد: تعودنا على التجدد والابتكار في طرح الأفكار والمبادرات التي تشجع على التطور والارتقاء بمهنتي التجميل والتزين، واعتمدنا منذ تولي رئاسة هذه المنظمة على احتواء ودعم المواهب بشكل مستمر. ويشكل «توب بيوتي» في موسمه الأول حالة نوعية، تحفز مصففي الشعر وخبراء التجميل على تقديم الأفضل ليس من حيث التكنيك فقط بل من حيث الأفكار الإبداعية القائمة وراء كل إطلالة، لافتة إلى أنه شارك في البرنامج نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، قدموا مجموعة من العروض المميزة أمام حشد من الحضور.



من جانب آخر، واحتفالا بيوم المرأة الإماراتية، قدم الاتحاد العالمي الأكاديمي للتجميل والتزيين مبادرة لتمكين الإماراتيات والمقيمات في الإمارات لإعطائهن الفرصة لاقتناء مهنة وحرفة في مجال التجميل لتحسين مستقبلهن المهني. ضمت المبادرة 50 سيدة من مختلف شرائح المجتمع في الإمارات، حيث قدمت لهن سلسلة من الدورات التخصصية، بهدف تزويد المشاركات بمهارات مهنية قوية وتعزيز تطوير هذه المهارات على أيدي نخبة من المدربين ذوى الكفاءة العالية، بالإضافة إلى توجيههن نحو سوق العمل أو تأسيس مشاريعهن الخاصة.