عبدالعزيز الفضلي

أبدت وزارة التربية استعدادها وجهوزيتها لتطبيق نظام الدوام المرن في حال اقراره سواء كان على مستوى قطاعات الوزارة أو الادارات المدرسية ودوام الطلبة.



وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» إن هناك عدة مقترحات لموعد الدوام خاصة في المدارس التي تعتبر الأهم في عملية تخفيف الازدحام المروري منها دوام مرحلتين في وقت واحد أو كل مرحلة على حدة بحيث لا تتجاوز الفترة الزمنية بينهم 20 دقيقة، مشيرة إلى انه في كل الأحوال نضع في عين الاعتبار مصلحة أبنائنا الطلبة وعدم المساس بالوقت المحدد للحصة الدراسية.



وأضافت أن التربية تدعم وتساند أي قرار يخص المصلحة العامة وتخفيف الازدحام، لافتة إلى أنها نجحت في تطبيق الدوام المرن في قطاعاتها على مستوى الإدارات في ديوان عام الوزارة خلال الفترة الماضية.



وعلى صعيد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أنهت التعاقدات الخارجية أعمالها في التعاقد مع معلمين ومعلمات من فلسطين والأردن، حيث تم التعاقد مع ما يقارب 651 معلما ومعلمة منهم 531 من فلسطين و120 من الأردن.