

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين تتصاعد.



وقالت «موديز» في تقرير لها: «لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتنا لشهر مايو» وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند 1%، قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمنزلة مكبح للاقتصاد، وفق «رويترز».



وقالت «موديز»: «نعتقد أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ 2% إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية».



وذكر التقرير في المقابل أن الصين تواجه «تحديات نمو كبيرة» ناجمة عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقاري والأعمار الكبيرة للعمالة.



وأبقت وكالة «موديز» على توقعاتها للنمو لهذا العام عند 5% لكنها خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 4% من 4.5% سابقا. وتصنف الوكالة الصين عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أقل بأربع درجات من أعلى درجة «AAA» في الولايات المتحدة.



وقالت «موديز» في تقريرها «تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على «كوفيد-19»، والتي استمر تطبيقها لفترة طويلة، لايزال ضعيفا إذ يبدو أن التعافي الذي صاحب إعادة الفتح في مارس وأبريل ومايو يتباطأ».



وأضافت: «نعتقد أن انخفاض ثقة المستهلكين يعوق إنفاق الأسر، وأن عدم اليقين الاقتصادي والسياسي سيواصل تأثيره على قرارات الشركات».