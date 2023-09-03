

الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على مشاركته في بطولة الأردن الدولية الودية لكرة القدم 2023 بنسختها الثانية، والتي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل على ستاد عمان الدولي، ضمن «FIFA Day» المعتمدة، بمشاركة منتخبات قطر والعراق وإيران إلى جانب منتخب الأردن «المستضيف».



يقص العنابي شريط البطولة بلقاء العراق يوم 13 المقبل، وفي اليوم نفسه تلتقي الأردن مع إيران، ومن المنتظر أن يشهد يوم الإثنين 16 أكتوبر لقاء تحديد البطل، الذي يجمع الفائز من المباراتين، إلى جانب مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.



يذكر أن النشامى توج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسورية وعمان، بعد فوزه على الأخير بهدف نظيف في المباراة النهائية.



وتأتي مشاركة العنابي في البطولة الرباعية، ضمن تحضيراته لخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، حيث يلعب العنابي في المجموعة الأولى، رفقة منتخبي الكويت والهند، والمنتخب المتأهل من مواجهة الدور الأول بين «أفغانستان ومنغوليا».



ومن المقرر أن يستهل العنابي مشواره في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المزدوجة، باستضافة الفريق المتأهل من مواجهة الدور الأول بين «أفغانستان ومنغوليا» 16 نوفمبر المقبل، وذلك بالجولة الأولى من منافسات المجموعة.



وفي الجولة الثانية، يحل العنابي ضيفا على الهند 21 نوفمبر المقبل، وفي الجولة الثالثة يستضيف منتخبنا الوطني «الأزرق» 21 مارس المقبل، على أن يحل ضيفا على الكويت 26 مارس المقبل، في الجولة الرابعة، وفي الجولة الخامسة، يغادر العنابي لملاقاة «أفغانستان أو منغوليا» 6 يونيو المقبل، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة، باستضافة الهند 11 يونيو المقبل.