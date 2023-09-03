

زف الموقع الرسمي للنادي الأهلي خبرا سعيدا لجماهير ومحبي القلعة الحمراء بتمام شفاء نجوم الفريق الأول لكرة القدم أكرم توفيق وإمام عاشور وكريم فؤاد، وكان الثلاثي قد عانى من إصابات طويلة المدى من الموسم الماضي، حيث أجرى توفيق وفؤاد جراحة الرباط الصليبي، فيما عانى عاشور من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.



وتم عرض اللاعبين على الطبيب النمساوي كريستيان فينك الذي وقع الكشف الطبي عليهم وأذن ببدء انضمامهم تدريجيا للتدريبات الجماعية تحت إشراف تامر أبوالعينين طبيب الفريق تمهيدا لمشاركتهم في منافسات الموسم الجديد.



فيما يستمر كل من عمرو السولية ومحمود متولي في برنامجهما التأهيلي والتدريب منفردين تحت إشراف أخصائي التأهيل البدني.



وزار رئيس النادي محمود الخطيب مقر معسكر الفريق في النمسا بعد انتهائه من رحلة علاجية في ألمانيا، وحرص الخطيب على حضور المران الجماعي للأهلي لتحفيز لاعبيه ورفع الروح المعنوية للفريق.



ويتدرب الأهلي يوميا على فترتين لتجهيز اللاعبين بشكل جيد للقاء السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري 15 الجاري.



على الجانب الآخر، يدخل فريق الزمالك معسكره التدريبي المغلق بدءا من غدا الاثنين، واستقر الجهاز الفني على خوض وديتين يومي 7 و11 الجاري أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 الجاري في تنزانيا.



وصرح طبيب الزمالك محمد أسامة عن حالة مصابي فريقه قائلا: «محمود حمدي الونش يعمل بصورة جيدة واقترب من إنهاء المرحلة الأولى من التأهيل، والثلاثي محمود علاء ويوسف أوباما ومصطفى شلبي أنهوا علاجهم ويشاركون في التدريبات بصورة طبيعية بدون أي مشكلة».



بينما تلقى مسؤولو القلعة البيضاء صدمة جديدة بعد تلقيهم خطابا رسميا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي يفيد برفض طلبهم الخاص بتقسيط قيمة الغرامة المستحقة في قضية اللاعب محمود عبدالرزاق شيكابالا.



وبذلك أصبح الزمالك مجبرا على سداد مبلغ الغرامة البالغ مليون ونصف مليون دولار كدفعة واحدة، بجانب غرامة اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونغ حتى يتمكن من قيد الصفقات خلال الانتقالات الصيفية الجارية.



يذكر أن الزمالك كان قد تعرض لإيقاف القيد فترتين من قبل في موسم 2021/2022.



وعطفا على الأزمة المالية للقلعة البيضاء، توقفت المفاوضات بين سموحة مع مسؤولي الزمالك بشأن انتقال حمدي علاء ومحمود شبانة بسبب الخلاف حول طريقة السداد، حيث ترغب إدارة سموحة في تسديد قيمة الصفقة على دفعات، بينما يريدها مسؤولو الزمالك دفعة واحدة لحل جزء من المشكلات المالية التي تواجههم.



منتخب السلة



إلى ذلك، فشل المنتخب المصري لكرة السلة رجال في حسم تأهله مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بعد تلقيه هزيمة غير متوقعة من نيوزيلندا بفارق نقطتين، وفوز منتخب جنوب السودان على أنغولا بفارق 23 نقطة ليتأهل إلى الألعاب الأولمبية.



تتأهل مصر بتلك النتيجة إلى منافسات الملحق العالمي الذي يتنافس به 24 منتخبا أملآ في خطف إحدى البطاقات الأربع المؤهلة للأولمبياد.