اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة.



يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان امس.



ووفقا للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 309، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 118 مرشحا في إمارة أبوظبي، و57 مرشحا في إمارة دبي، و50 مرشحا في إمارة الشارقة، و21 مرشحا في إمارة عجمان، و34 مرشحا في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحا في إمارة أم القيوين، و15 مرشحا في إمارة الفجيرة.



وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن بن محمد العويس حرص اللجنة على توفير كل الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوؤ الدولة المراكز الأولى عالميا في جميع المجالات.



ودعا العويس جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.



وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41% بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: 54 في إمارة أبوظبي، و27 في إمارة دبي، و19 في إمارة الشارقة، و12 في إمارة عجمان، و5 في إمارة رأس الخيمة، و5 في إمارة أم القيوين، و6 في إمارة الفجيرة.



وضمت القائمة النهائية للمرشحين 181 مرشحا من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 64 في إمارة أبوظبي، و30 في إمارة دبي، و31 في إمارة الشارقة، و9 في إمارة عجمان، و29 في إمارة رأس الخيمة، و9 في إمارة أم القيوين، و9 في إمارة الفجيرة.



وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاما نحو 273 مرشحا بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.



وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين يوم 11 الجاري لمدة 23 يوما، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 الجاري، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وفقا للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.