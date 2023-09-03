بيروت ـ عامر زين الدين



أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على «موقف الحزب واللقاء الديموقراطي الداعي دائما إلى الحوار المجدي، في ظل انسداد الأفق السياسي الحاصل»، مبديا ترحيبه بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي إلى الجبل الجمعة المقبل، «لتكريس ثمار المصالحة والبناء على إنجازها»، آملا في الوقت نفسه ان «يتغلب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا الوطنية المختلف حولها».



وتناول في تصريح على هامش استقبالات السبت في قصر المختارة القضايا الحياتية والمعيشية والاجتماعية الضاغطة، إلى جانب الملف التربوي، وفي هذا السياق شدد النائب جنبلاط على «أهمية إيلاء المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية العناية اللازمة والسعي لإنقاذ العام الدراسي المقبل وإتاحة المجال أمام جميع الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة لتلقي العلم، إضافة إلى إعطاء الأساتذة حقوقهم المشروعة والحوافز، وتمكين تعاونية موظفي الدولة من تقديم الاستشفاء لهم ولعائلاتهم».