قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ في اتجاه البحر.



وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أن جهازي المخابرات في سيئول والولايات المتحدة يعملان على تحليل تفاصيل الإطلاق.



وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة لتجارب صاروخية وتدريبات عسكرية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية.



وقال متحدث باسم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية «هذا فعل عدائي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية».



من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليابان بإثارة التوترات في المنطقة من خلال تطوير صواريخ طويلة المدى، لكنها لم تأت على ذكر إطلاق الصواريخ.



وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الخميس الماضي أن بيونغ يانغ أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية متبعة سياسة «الأرض المحروقة»، وهو ما أثار انتقادات من سيئول.