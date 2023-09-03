







وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس حجر الأساس لإنشاء أول خط للسكك الحديدية يربط بلاده بشبكة السكك الحديد في إيران المجاورة، الحليف السياسي الأساسي والشريك الاقتصادي للعراق.



وقال مسؤول في وزارة النقل العراقية لوكالة فرانس برس إن «مشروع ربط البصرة - الشلامجة» سيربط المدينة الساحلية الكبيرة في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، بمدة إنجاز تقدر بما بين 18 إلى 24 شهرا.



وأكد السوداني في كلمة له أن الهدف سيكون «رفع قدرة العراق على التواصل مع دول الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من إيران، وبلدان وسط آسيا». وأشار إلى ان «المشروع ظل قيد المناقشة لسنوات قبل التوصل إلى اتفاق في 2021».



ووضع السوداني أمس في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة اللبنة الأولى للمشروع إلى جانب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.



وشكر السوداني طهران على توليها إزالة الألغام التي ستنفذ على الحدود قبل إنشاء خط السكة الحديد، وكذلك لتركيب جسر للسكة الحديد مستقبلا فوق شط العرب، وهو نهر كبير تختلط فيه مياه نهري دجلة والفرات.



من جانبه، رحب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر بالمشروع «الاستراتيجي» الذي سيكتمل «خلال العامين المقبلين»، بحسب وكالة أنباء إرنا. وقال إن المشروع «سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية».



ووصف في كلمته خلال الافتتاح «هذا المشروع بأنه خطة استراتيجية لإيران والعراق وتحول في منطقة غرب آسيا».



وسيبنى نصف الخط البالغ طوله 32 كيلومترا في الجانب الإيراني، وفقا لوكالة إرنا.