أنقذ المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت من الخسارة أمام ضيفه مرسيليا بإدراكه التعادل 1-1 في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وبكر مرسيليا بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر مهاجمه السنغالي إدريسا سار. وتلقى نانت ضربة موجعة بعد 5 دقائق بطرد مدافعه الواعد باستيان موبيو (17 عاما) في أول مباراة له أساسيا بمسيرته الاحترافية بسبب إعاقته سار خلال توغله داخل المنطقة، بيد أن النقص العددي لم يمنع نانت من إدراك التعادل بواسطة مصطفى محمد (39). وهو الهدف الرابع لمصطفى في الدوري هذا الموسم، مؤكدا تفوقه اللافت الشهر الماضي، حيث اختير أفضل لاعب في صفوف فريق الكناري. ويسعى موناكو إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام نانت 3-3، وذلك عندما يستضيف لنس الخامس عشر.



ويرصد باريس سان جرمان حامل اللقب مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني تواليا بعد تعادلين مخيبين عندما يحل ضيفا على ليون في قمة المرحلة.



وحقق باريس سان جرمان فوزه الأول هذا الموسم السبت الماضي عندما تغلب على وصيفه الموسم الماضي 3-1 بينها ثنائية لنجمه كيليان مبابي العائد إلى صفوفه بعد استبعاده في بداية الموسم بسبب قراره عدم تفعيل بند التمديد مع النادي حتى 2025.



باريس يضم مواني



توصل باريس سان جرمان بطل فرنسا، إلى اتفاق مع اينتراخت فرانكفورت لضم المهاجم الفرنسي الدولي راندال كولو مواني لخمس سنوات بصفقة «قياسية» للنادي الألماني بلغت 95 مليون يورو (102.5 مليون دولار).



وكان كولو مواني (24 عاما)، المنتقل إلى فرانكفورت صيف 2022 من نانت، تغيب عن الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الألماني، رغبة في الانتقال إلى باريس.