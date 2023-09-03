عزز برشلونة صفوفه بضم الدوليين البرتغاليين جواو فيليكس وجواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مواطنه أتلتيكو مدريد ومان سيتي تواليا، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.



وقال في بيان، إن «برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب جواو فيليكس حتى 30 يونيو 2024»، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يتضمن خيار شراء اللاعب نهائيا الصيف المقبل.



وفي بيان آخر، أكد برشلونة وصول كانسيلو على سبيل الإعارة من مان سيتي وأيضا من دون خيار الشراء نهائيا بعد انتهاء فترة الإعارة.