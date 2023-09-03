واصل مان سيتي انطلاقته المتميزة متجاوزا ضيفه فولام 5-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 4 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليرفع «السيتي» رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ويستعيد صدارة ترتيب «البريمييرليغ» من نظيره وست هام يونايتد (10 نقاط)، فيما بقي فولام على رصيده السابق بـ 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.



وسجل أهداف بطل الدوري الموسم الماضي، وصاحب الثلاثية الانجليزية التاريخية، جوليان ألفاريز (31)، وناثان أكي (45)، و«هاتريك» لايرلينغ هالاند (53 و70 من ركلة جزاء و90+5)، فيما سجل هدف فولام الوحيد تيم ريم (33).



وفي مباريات أخرى، سحق توتنهام هوتسبير مستضيفه بيرنلي 5-2، رافعا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما بقي الخاسر برصيد صفري في المركز قبل الأخير، فيما تعثر تشلسي على ملعبه بخسارة موجعة من ضيفه نوتنغهام فورست 0-1، ليبقى «البلوز» عند النقطة الرابعة، فيما وصل نوتنغهام إلى النقطة الـ 6، وخرج برينتفورد بنقطة من ضيفه بورنموث بعد معادلة النتيجة بوقت متأخر من عمر المباراة 2-2.



وحصل كل من إيفرتون ومضيفه شيفيلد يونايتد على نقطته الأولى هذا الموسم بتعادلهما 2-2.



من جهته، حقق وست هام فوزه الثالث على حساب مضيفه لوتون تاون 2-1 ليرفع فريق المدرب الأسكتلندي ديفيد مويز رصيده إلى 10 نقاط.



إلى ذلك، يحل مان يونايتد ضيفا على أرسنال وصيف العام الماضي في رحلة محفوفة بالمخاطر «للشياطين الحمر»، في حين خلط المتألق الأوروغوياني داروين نونيز الأوراق الهجومية في ليفربول الذي يستضيف أستون فيلا.



أعقب الفوز الافتتاحي الصعب ليونايتد على ملعبه «أولد ترافورد» أمام ولفرهامبتون 1-0 هذا الموسم، أداء سيئا في الهزيمة خارج أرضه أمام توتنهام 0-2.



وباتت مهمة تين هاغ ضد وصيف بطل الموسم الماضي أكثر صعوبة بسبب الإصابات التي تؤرق فريقه، حيث سيغيب الثلاثي لوك شو والفرنسي رافايل فاران ومايسون ماونت.

يونايتد يتعاقد مع أمرابط وريغيلونوفاتي من برشلونة إلى برايتون

أعلن مان يونايتد التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط بعقد إعارة من فيورنتينا الإيطالي، ورحيل ماسون غرينوود إلىخيتافي الإسباني بعقد إعارة أيضا. وكان يونايتد عزز صفوفه بالمدافع الإسباني سيرخيو ريغيلون على سبيل الإعارة من منافسه المحلي توتنهام، والحارس التركي ألتاي باييندير الذي انضم بصفقة نهائية إلى «الشياطين الحمر» قادما من فنربخشه في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

إلى ذلك، سجل نادي برايتون انتقالا جيدا عندما تعاقد مع نجم برشلونة المهاجم الإسباني الشاب أنسو فاتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.