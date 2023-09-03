الرياض ـ خالد المصيبيح



أوفى كلاسيكو الكرة السعودي، الذي جمع الاتحاد بضيفه الهلال، بالوعود بعد مباراة دراماتيكية شهدت «ريمونتادا هلالية» مثيرة انتهت بفوز الهلال 4-3، فبعد شوط أول اتحادي أنهاه لمصلحته 3-1 كانت قابلة للزيادة لو استثمر لاعبوه العديد من الفرص التي أتيحت لهم وسط «توهان» هلالي، حيث افتتح البرازيلي رومارينهو التسجيل للاتحاد إلا أن الهلال أدرك التعادل بهجمة نادرة أنهاها الصربي ألكسندر ميتروفيتش بشكل رائع، وقبل نهاية الشوط عاد الاتحاد للتقدم من جديد بهدفين عن طريق كريم بنزيمة وعبدالرزاق حمدالله.



وشهد الشوط الثاني انتفاضة هلالية، وبينما توقع الجميع أن يزيد الاتحاد من توهجه وزيادة الغلة، إذ بالهلال يعود من بعيد وفرض سيطرته وهاجم مرمى الاتحاد بكل شراسة، حتى نجح ميتروفيتش في تقليص النتيجة قبل أن يعود مرة أخرى ويسجل التعادل من ضربة جزاء مسجلا الهاتريك الأول له في الدوري السعودي، كما استمر الهلال في بسط نفوذه ليضيف الهدف الرابع عن طريق سالم الدوسري، في شوط ظهر فيه الاتحاد مستسلما للإبداع الهلالي.



وبذلك تصدر الهلال مؤقتا ترتيب الدوري السعودي بـ 13 نقطة فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة.



وفي لقاءات أخرى، عاد الطائي للانتصارات بعد غياب 3 جولات وكان على حساب ضيفه أبها بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها حقق الأخدود أول فوز له على حساب مستضيفه الرياض، فيما تعادل الفيحاء والرياض سلبا.