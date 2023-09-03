فرّط بوروسيا دورتموند، الذي خسر معركة اللقب الموسم الماضي بفارق الأهداف عن غريمه بايرن ميونيخ، بفوزه الثاني للموسم الجديد واكتفى بالتعادل على أرضه أمام الوافد الجديد هايدنهايم 2-2 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وبدا دورتموند في طريقه إلى الخروج منتصرا من مواجهته الأولى على الإطلاق مع هايدنهايم بتقدمه بهدفين نظيفين بعد ربع ساعة فقط على البداية، عبر جوليان براندت بعد تمريرة من إيمري جان (7) والأخير من ركلة جزاء تسبب فيها الأميركي - الألماني لينارد مالوني بلمسه الكرة في المنطقة المحرمة (15) ليصعقه هايدنهايم بتقليصه الفارق في الدقيقة 61 عبر إرين دينكشي، قبل أن تكتمل العودة بهدف التعادل الذي جاء من ركلة جزاء تسبب فيها العاجي سيباستيان هالر الذي أخطأ في السيطرة على الكرة، ثم حاول تدارك الموقف فأسقط يان- نيكلاس بيسته في منطقة الجزاء.