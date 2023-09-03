مرة أخرى، يعود جود بيلينغهام لإنقاذ ريال مدريد مسجلا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخرج «الملكي» فائزا على ضيفه خيتافي 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 4 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع «الملكي» رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي خيتافي على نقاطه الـ 4. وبادر خيتافي للتسجيل بواسطة بورخا مايورال (11)، فيما عادل خوسيلو النتيجة لـ «الريال» في الدقيقة 47، وسجل بيلينغهام هدف الفوز في الدقيقة 90+5، ليعتلي صدارة الهدافين بـ 4 أهداف.



وفي مواجهة أخرى، حقق ريال سوسييداد رابع الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه غرناطة العائد إلى صفوف النخبة 5-3، ليرفع سوسييداد رصيده إلى 6 نقاط وارتقى إلى المركز السادس مؤقتا، فيما مني غرناطة بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.



كما زاد قادش محن ضيفه فياريال عندما قلب عليه الطاولة وخرج فائزا 3-1.



ويحل برشلونة حامل اللقب ضيفا على أوساسونا، في مسعاه لتحقيق فوز ثالث تواليا.



من جهته، فرض أتليتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني نفسه منافسا جديا على اللقب هذا الموسم بمواجهة عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد، متطلعا لعرض عضلاته أمام إشبيلية بطل «يوروبا ليغ».



وسحق أتلتيكو غريمه في المدينة رايو فايكانو الإثنين الماضي بسباعية نظيفة، وهو أكبر فوز له على الإطلاق خارج أرضه، قبل أن يزور إشبيلية متذيل الترتيب بصفر نقاط، حيث خسر رجال المدرب خوسيه لويس مينديليبار مبارياتهم الثلاث الافتتاحية في الدوري للمرة الأولى منذ عام 1996.