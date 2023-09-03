أحمد الفهد نقل إلى محمد بن زايد تحيات أخيه صاحب السمو وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار

الجانبان بحثا العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما إلى التنمية والازدهار

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الشيخ أحمد الفهد نقل إلى رئيس الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ تحيات أخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.



وأضافت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حمّل الشيخ أحمد الفهد تحياته إلى صاحب السمو الأمير وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولبلده وشعبه الشقيق مزيدا من الرخاء والرفعة.



وذكرت أن رئيس الإمارات بحث مع الشيخ أحمد الفهد العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.



ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



ووصل الشيخ أحمد الفهد إلى الإمارات وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، حيث تبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وأعرب ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رحب بالشيخ أحمد الفهد وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.