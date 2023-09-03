مبارك الخالدي



أجرى منتخبنا الأول لكرة القدم تدريبا مساء امس في معسكره المقام في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي.



وكانت بعثة «الأزرق» قد وصلت الإمارات ظهر امس، اذ من المقرر أن يلتقي مع منتخبي البحرين وقيرغيزستان في 7 و11 الجاري في إطار تحضيراته لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، حيث وقع منتخبنا في المجموعة الأولي إلى جوار منتخبات قطر والهند والفائز من مباريات الدور الأول أفغانستان ومنغوليا.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة البرتغالي روي بينتو قد اختار قائمة اللاعبين للمعسكر وهم: سليمان عبدالغفور وعبدالرحمن المجدلي وحسن حمدان وخالد إبراهيم وحمد حربي وفهد الهاجري وعبدالله عمار ومشاري غنام وحمد القلاف ورضا هاني وسلطان العنزي واحمد الظفيري وفواز عايض وناصر لافي وعلي خلف وطلال الأنصاري وبدر طارق وعبدالله الفهد وعذبي شهاب واحمد الزنكي ومحمد دحام وعيد الرشيدي وشبيب الخالدي وفيصل زايد وسعود الجناعي.

وفي جانب آخر، دخل منتخبنا الأولمبي الأجواء الآسيوية اعتبارا من أمس الأول الجمعة بانتظام اللاعبين في معسكر داخلي حيث اجرى حصة تدريبية على الملعب الفرعي لاستاد جابر بقيادة المدرب البرتغالي ايميليو بيكسي.

ويستعد «الأولمبي» لخوض منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة بمشاركة منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو خلال الفترة من 6 حتى 12 الجاري، وقد اختار المدرب بيكسي قائمة الـ 23 لاعبا للمشاركة في التصفيات وهم: عبدالرحمن الفضلي وفهد العازمي ومهدي دشتي وعثمان الدوسري وعبدالرحمن الديحاني وخالد الفضلي وسلمان البوص وفيصل الشطي ويوسف الحقان وعبدالعزيز ناجي وبندر السلامة وسلمان العوضي وحسين اشكناني وبدر المطيري وفهد زياد وطلال القيسي وضاري العتيبي ومحسن فلاح وسلطان الفرج وعبدالرحمن كميل ومحمد الراشد وحمد الطويل وطلال الحجرف.



ويدشن «الأولمبي» مشواره بلقاء منتخب تيمور الأربعاء المقبل 6 الجاري ثم يلاقي منتخب مكاو يوم السبت 9 الجاري على أن يختتم مواجهاته بلقاء العراق 12 الجاري.



ويتأهل إلى النهائيات المنتخب المتصدر وأفضل 4 ثوان على مستوى المجموعات. وكان الوفد الآسيوي المكلف بإدارة ومتابعة المنافسات قد وصل إلى البلاد مساء الخميس الماضي، ومن المقرر أن تصل المنتخبات صباح اليوم، على أن تتوالى مواعيد الوصول حتى غدا.