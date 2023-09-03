هادي العنزي



أكد مدرب الفحيحيل فراس الخطيب، أنه سيعكف والجهاز الإداري واللاعبين على معالجة الأخطاء خلال فترة التوقت الدولي (FIFA DAY) التي ظهرت على الأداء العام للفريق في مباراتيه أمام الشباب وخيطان تواليا في دوري زين للدرجة الممتازة، حيث تعادل في الأولى (1-1)، وخسر في الثانية (0-3)، ليخرج بنقطة واحدة فقط.



وذكر الخطيب أن الفحيحيل لم يظهر بالشكل المتوقع، وقال: «نتحمل مسؤولية البداية غير المناسبة للفريق في الدوري، كما نتحمل المسؤولية الفنية عن سوء المستوى، والأخطاء التي ظهرت على الأداء العام للفريق في المباراتين، وسوف نعمل على تعديل الأوضاع بأسرع صورة ممكنة، ومعالجة جميع المشاكل».



وأضاف: «لم نقدم الأداء المطلوب أمام خيطان الذي ظهر بصورة متميزة واستحق الفوز والنقاط الثلاث»، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة مع المهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا، لكن إخراجه قبل 15 دقيقة من انتهاء المباراة جاء لإراحته والمحافظة على سلامته، وخوفا من تجدد إصابته.