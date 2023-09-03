أعلن عضو مجلس الإدارة الناطق الرسمي لنادي القادسية محمد رضا معرفي عن توقيع النادي عقد شراكة استراتيجية مع الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM).



جاء ذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مبنى مجمع صالات الشيخ ناصر صباح الأحمد بالنادي، بحضور معرفي إضافة الى مدير لجنة التسويق والإعلام بالنادي سعود أبو الحسن ممثلين عن نادي القادسية، فيما حضر من جانب الشركة المتحدة لإدارة المرافق نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الكندري ومدير المحفظة العقارية في الشركة م.عبدالله الخميري.



وأعرب معرفي عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدا حرص النادي على الدخول في شراكات مميزة لتحقيق المنفعة المتبادلة سواء للنادي أو الجانب الآخر في الشراكة.



وقال: «نفخر برعاية الشركة المتحدة لإدارة المرافق كونها الشريك الموثوق في قطاع إدارة المرافق لتعزز دعمها للقطاع الرياضي بما يتوافق مع أهدافنا وقيمنا، ونتطلع ان تحقق هذه الشراكة المزيد من النجاحات، ورفع معايير تجارب الرعايات الرياضية لتحقيق تطلعات الجماهير».



من جانبه، وصف الكندري هذه الرعاية بقوله: «فخورون برعايتنا لأحد أندية كرة القدم الأكثر شهرة في الكويت، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع النادي وفريق إدارته لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما يصب في خدمة الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تعتبر الشراكة الاستراتيجية فرصة كبيرة لدعم الشباب الكويتي، ونادي القادسية يعد من النوادي المميزة في الكويت ومنطقة الخليج العربي».