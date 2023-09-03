يحيى حميدان



قلب الساحل تأخره أمام برقان بهدفين نظيفين، إلى تعادل ثمين 2-2 وذلك على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.



سجل هدفي «الذهبي» كل من فرحان سعد (14) ومحمد صلاح (67)، فيما جاء هدفي التعديل لـ «أبناء أبوحليفة» عن طريق البرازيلي ديفيد دا سيلفا (87) ومواطنه غابرييل فينتورا (90+2).



وفي مباراة أخرى أقيمت الخميس، تغلب التضامن على الصليبخات بهدف نظيف سجله البرازيلي غوميز داسيلفا (53).



وبذلك تصدر التضامن ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط، متقدما على برقان والساحل صاحبي النقطتين، ويأتي اليرموك في المركز الرابع بنقطة وحيدة، ثم الصليبخات في المركز الخامس والأخير بدون نقاط.



واختير مهاجم التضامن حامد الرشيدي أفضل لاعب في الجولة الثانية من المسابقة باختيار اللجنة المختصة المكونة من اتحاد الكرة.