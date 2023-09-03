

تواصل شركة تويوتا تطلعاتها إلى ما وراء حلول التنقل في إطار سعيها إلى تحقيق مستقبل محايد للكربون، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التقلبات المناخية والتحديات التي يشهدها قطاع الزراعة، ففي مصنع تويوتا في كاميغو، والذي ينتج المحركات لطراز «كراون» وعلامة «لكزس» الفاخرة، تزرع أربعة أنواع من الفراولة في البيوت المحمية الزراعية التجريبية، كما تزرع الطماطم الكرزية في مصنع تويوتا في ميوتشي.



وأسست هذه البيوت الزراعية في أبريل 2022 بمساعدة المزارعين، وتشهد حاليا ازدهارا ملحوظا، وعلى الرغم من أن إنتاج المركبات والزراعة هما ممارستان بعيدتان كل البعد عن بعضهما، إلا أنهما تجتمعان الآن بفضل نظام إنتاج تويوتا Toyota Production System، إذ ينتج هذا النهج الاقتصادي ما يصل إلى 1.5 ضعف من إنتاج مزرعة مماثلة الحجم ويستخدم طرق زراعة منهجية لتحقيق قيمة مضافة عالية مع خفض تكاليف الإنتاج.



وقد يسهم نجاح هذه المبادرة أيضا، في تعزيز ربحية المزارعين بالمستقبل، وذلك من خلال تبنيهم أنظمة زراعية فعالة وغيرها من أشكال الدعم الفني التي تقدمها شركة تويوتا.



ويجري حاليا تقديم الفراولة والطماطم الكرزية لموظفي تويوتا مجانا، وهو دليل على اهتمام الشركة باستخدام طرق جديدة لتحقيق الحياد الكربوني في جميع مصانعها بحلول عام 2035.