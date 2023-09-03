

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية، عن فتح باب الالتحاق بالدفعة التاسعة والثلاثين لبرنامج الصندوق لتدريب وتأهيل الخريجين الجدد من المهندسين والمعماريين الكويتيين بكل التخصصات، وذلك لتأهيلهم للعمل.



وأشار الصندوق في بيان، إلى أنه من المقرر أن ينطلق البرنامج في 2023/12/03، ويستمر لمدة 13 شهرا، موزعة على 3 مراحل، بحيث ان المرحلة الأولى تتضمن محاضرات وورش عمل في الصندوق، والمرحلة الثانية تتضمن تدريبا ميدانيا خارج الكويت، والمرحلة الثالثة تتضمن تدريبا ميدانيا داخل الكويت.



ودعا الراغبين في التسجيل بالبرنامج التدريبي، إلى تعبئة طلب الالتحاق بالبرنامج باللغة العربية عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق: www.kuwait-fund.org، أو موقع البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت: http://www.e.gov.kw، ثم الحضور شخصيا إلى إدارة مركز التدريب في الدور الثاني بمبنى الصندوق الكويتي للتنمية، ابتداء من الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر حتى الساعة 1:30 من ظهر يوم الأحد 17 سبتمبر، مصطحبين معهم كل المستندات المطلوبة.



وأكد الصندوق أن برنامج تأهيل المهندسين والمعماريين يحظى باهتمام محلي كبير نظرا لكونه يصب في إطار دعم جهود التنمية البشرية في الكويت، مضيفا أن البرنامج التدريبي الشامل يسعى منذ إطلاقه عام 2004 إلى إكساب المهندسين والمعماريين حديثي التخرج مهارات احترافية عالية تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه التخصصات المهمة، وبخاصة في القطاع الخاص الكويتي، كما يسعى إلى المساهمة في جهود الحكومة بمجال التنمية البشرية للكوادر الوطنية والدعم المؤسسي للقطاع الخاص.



وعلى صعيد متصل، ذكر الصندوق أن منتسبي الدفعة الـ 38 من البرنامج يواصلون تلقي التدريب في عدد من الشركات والمؤسسات العالمية وشركات القطاع الخاص المحلية تمهيدا لاستكمال مراحل البرنامج.



تجدر الإشارة إلى أنه تم حتى الآن تخريج 36 دفعة بواقع 882 مهندسا ومهندسة، يعمل معظمهم حاليا في القطاع الخاص الكويتي.